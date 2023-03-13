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Зеленский: Ситуация в энергетике Украины нормализована. Продолжаем готовиться к следующему отопительному сезону

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Фактически на всей свободной территории Украины обеспечиваются энергетические потребности населения, отметил Зеленский
Фактически на всей свободной территории Украины обеспечиваются энергетические потребности населения, отметил Зеленский
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ситуация в энергетике Украины после атак России нормализована.

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев – в соответствии с возможностями генерации", – рассказал президент.

В то же время, по словам Зеленского, Украина "продолжает готовиться к следующему отопительному сезону".

"Это касается как накопления ресурсов, так и новой защиты наших энергетических мощностей", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/215277977692806/

В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов.

Контекст:

С октября прошлого года Россия совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта Зеленский.

Теги: Украина, дефицит, отопительный сезон, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, война России против Украины, президент, инфраструктура, энергосистема, обращение
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