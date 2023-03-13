Зеленский: Ситуация в энергетике Украины нормализована. Продолжаем готовиться к следующему отопительному сезону

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев – в соответствии с возможностями генерации", – рассказал президент.

В то же время, по словам Зеленского, Украина "продолжает готовиться к следующему отопительному сезону".

"Это касается как накопления ресурсов, так и новой защиты наших энергетических мощностей", – подчеркнул президент.

В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов.