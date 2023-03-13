В Житомирской и Харьковской областях восстанавливают энергосистему после ракетной атаки, в Николаевской ремонтные работы завершены – "Укрэнерго"

В Николаевской области, по данным компании, уже завершено подключение всех потребителей, которые остались без энергоснабжения в результате боевых действий.
"Из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и в Киевской области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений", – говорится в сообщении.
Помимо этого, в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где это безопасно, проводят ремонтные работы. Также продолжается подключение потребителей, обесточенных из-за погодных условий в Житомирской и Сумской областях.
В других регионах лимиты на энергопотребление не устанавливались. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия нужд всех потребителей.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).