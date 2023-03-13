В Житомирской и Харьковской областях восстанавливают энергосистему после ракетной атаки, в Николаевской ремонтные работы завершены – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей Фото: depositphotos.com

В Николаевской области, по данным компании, уже завершено подключение всех потребителей, которые остались без энергоснабжения в результате боевых действий.

"Из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и в Киевской области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где это безопасно, проводят ремонтные работы. Также продолжается подключение потребителей, обесточенных из-за погодных условий в Житомирской и Сумской областях.

В других регионах лимиты на энергопотребление не устанавливались. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия нужд всех потребителей.