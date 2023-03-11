Резников рассказал, сколько крылатых и баллистических ракет РФ выпустила по Украине

Резников: По состоянию на 10 марта 821 российская ракета уже была выпущена по всей нашей стране. Это только крылатые и баллистические ракеты Фото: ЕРА

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, его цитирует пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 10 марта 821 российская ракета уже была выпущена по всей нашей стране. Это только крылатые и баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохраненных зданий и инфраструктурных объектов, а также сотни спасенных человеческих жизней", – сказал Резников.

Норвегия вчера объявила о предоставлении Украине еще двух систем NASAMS.