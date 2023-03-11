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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, сколько крылатых и баллистических ракет РФ выпустила по Украине

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Резников: По состоянию на 10 марта 821 российская ракета уже была выпущена по всей нашей стране. Это только крылатые и баллистические ракеты
Резников: По состоянию на 10 марта 821 российская ракета уже была выпущена по всей нашей стране. Это только крылатые и баллистические ракеты
Фото: ЕРА

С начала полномасштабной войны Россия совершила 15 массированных ракетных атак по территории Украины, в ходе которых выпустила более 800 крылатых и баллистических ракет.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, его цитирует пресс-служба Минобороны. 

"По состоянию на 10 марта 821 российская ракета уже была выпущена по всей нашей стране. Это только крылатые и баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохраненных зданий и инфраструктурных объектов, а также сотни спасенных человеческих жизней", – сказал Резников. 

Норвегия вчера объявила о предоставлении Украине еще двух систем NASAMS

Контекст:

РФ обстреливает Украину, используя крылатые ракеты, баллистические, зенитные, применяя беспилотники, артиллерию и РСЗО и другое вооружение. По информации Генштаба ВСУ, за год полномасштабного вторжения РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Норвегия, Алексей Резников, обстрелы, война России против Украины, баллистическая ракета, крылатая ракета, NASAMS
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