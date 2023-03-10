Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Эти комплексы поступят в дополнение к двум NASAMS, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью.

"Норвегия ранее предоставляла оборудование и обучение в рамках американских поставок NASAMS в Украину. Эти пожертвования были высоко оценены и способствовали отражению ракетных атак. Продолжающиеся российские атаки на украинскую инфраструктуру подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины", – сказал Грам.

Контекст:

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину 7 ноября 2022 года, их поставили США. Также передачу этих систем анонсировала в январе 2023-го Канада.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.