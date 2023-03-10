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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

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NASAMS уже продемонстрировали высокую эффективность во время применения в Украине
NASAMS уже продемонстрировали высокую эффективность во время применения в Украине
Фото: EPA

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время визита в Киев 10 марта анонсировал передачу двух взводов систем противовоздушной обороны NASAMS в сотрудничестве с США. Об этом сообщили в министерстве обороны Норвегии.

Эти комплексы поступят в дополнение к двум NASAMS, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью. 

"Норвегия ранее предоставляла оборудование и обучение в рамках американских поставок NASAMS в Украину. Эти пожертвования были высоко оценены и способствовали отражению ракетных атак. Продолжающиеся российские атаки на украинскую инфраструктуру подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины", – сказал Грам.

Контекст:

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину 7 ноября 2022 года, их поставили США. Также передачу этих систем анонсировала в январе 2023-го Канада.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Норвегия, ПВО, оборона, ВСУ, война России против Украины, NASAMS, Бьорн Арильд Грам
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