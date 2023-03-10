Британская разведка объяснила, почему Россия увеличила паузы между массированными ракетными атаками

Как отмечается в сводке, 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.

По данным британской разведки, Россия во время атаки использовала крылатые ракеты, ракеты ПВО в роли "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования (очевидно, имеется в виду "Кинжал").

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Iranian one way attack uncrewed aerial vehicles, and an unusually large number of hypersonic air-launched ballistic missiles during the attack. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 10, 2023

Это была первая крупная волна российских ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, говорится в сообщении британской разведки.

"Интервал между волнами ударов увеличивается, скорее всего, потому, что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно промышленностью, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", – отмечают в минобороны Британии.

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before it can resource a strike big enough to credibly overwhelm Ukrainian air defences. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 10, 2023