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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка объяснила, почему Россия увеличила паузы между массированными ракетными атаками

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Оккупанты тратят дефицитные ракеты на удары по украинской земле
Оккупанты тратят дефицитные ракеты на удары по украинской земле
Фото: EPA

Перерывы между ракетными ударами России по Украине стали значительно продолжительнее из-за нехватки ракет у оккупантов. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 10 марта в Twitter.

Как отмечается в сводке, 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.

По данным британской разведки, Россия во время атаки использовала крылатые ракеты, ракеты ПВО в роли "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования (очевидно, имеется в виду "Кинжал").

Это была первая крупная волна российских ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, говорится в сообщении британской разведки. 

"Интервал между волнами ударов увеличивается, скорее всего, потому, что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно промышленностью, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", – отмечают в минобороны Британии.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, ПВО, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, инфраструктура, ракета Кинжал, крылатая ракета, Британия, российские оккупанты
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