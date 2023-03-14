Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по позициям оккупантов, а артиллерия поразила склады боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и четыре единицы средств радиоэлектронной борьбы.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 13 марта российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 159 800 военнослужащих. Остальные потери армии противника ориентировочно составили: танки – 3474, боевые бронированные машины – 6774, артиллерийские системы – 2503, РСЗО – 499, средства ПВО – 259, самолеты – 304 и тысячи единиц другой военной техники.