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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по позициям оккупантов, а артиллерия поразила склады боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация нанесла удары по позициям оккупантов
Украинская авиация нанесла удары по позициям оккупантов
Фото: EPA

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 14 марта.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и четыре единицы средств радиоэлектронной борьбы. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qoQRmN2rvpXewa9xQvDG9jWm4rYH8rUfPcmLnGFwDGEtvMihtHctb3bHZdTsASeDl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 13 марта российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 159 800 военнослужащих. Остальные потери армии противника ориентировочно составили: танки – 3474, боевые бронированные машины – 6774, артиллерийские системы – 2503, РСЗО – 499, средства ПВО – 259, самолеты – 304 и тысячи единиц другой военной техники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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