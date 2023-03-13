"Тигр" оделся в пиксель". Украинские бойцы восстановили трофейный российский бронеавтомобиль. Фото

"Княжеские воины дали новую жизнь трофейному "Тигру", восстановив запущенную врагом машину и поставив ее в строй одного из механизированных подразделений нашей княжеской бригады, где она успешно выполняет задачи по назначению", – говорится в сообщении.
Пресс-служба бригады отметила, что для ремонта и восстановления "Тигра" понадобились немалые усилия, так как его бывшие владельцы над ним "изрядно поиздевались".
"Но умелые руки побратимов, их технические способности и запчасти, с которыми помогли волонтеры, сделали чудо. Сейчас "Тигр" на полном ходу, одет в украинский пиксель и готов к приключениям", – заявили в бригаде.
12 сентября 2022 года издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе осеннего украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
Британская разведка отмечала, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия.
Вооруженные силы Украины захватили сотни единиц российской бронетехники в результате контрнаступления в Харьковской области, написала 5 октября The Wall Street Journal. Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада, в том числе Украина затрофеила 460 российских танков.
В октябре британская разведка сообщала, что более половины танков, которыми Украина воюет с Россией, – трофейные.