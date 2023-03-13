"Тигр" оделся в пиксель". Украинские бойцы восстановили трофейный российский бронеавтомобиль. Фото

"Княжеские воины дали новую жизнь трофейному "Тигру", восстановив запущенную врагом машину и поставив ее в строй одного из механизированных подразделений нашей княжеской бригады, где она успешно выполняет задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Пресс-служба бригады отметила, что для ремонта и восстановления "Тигра" понадобились немалые усилия, так как его бывшие владельцы над ним "изрядно поиздевались".

"Но умелые руки побратимов, их технические способности и запчасти, с которыми помогли волонтеры, сделали чудо. Сейчас "Тигр" на полном ходу, одет в украинский пиксель и готов к приключениям", – заявили в бригаде.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook