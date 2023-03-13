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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тигр" оделся в пиксель". Украинские бойцы восстановили трофейный российский бронеавтомобиль. Фото

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Машину отремонтировали и покрасили
Машину отремонтировали и покрасили
Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого восстановили трофейный бронеавтомобиль "Тигр", который был в плохом состоянии после россиян, и поставили его в строй. Об этом сообщили 11 марта на странице бригады в Facebook.

"Княжеские воины дали новую жизнь трофейному "Тигру", восстановив запущенную врагом машину и поставив ее в строй одного из механизированных подразделений нашей княжеской бригады, где она успешно выполняет задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Пресс-служба бригады отметила, что для ремонта и восстановления "Тигра" понадобились немалые усилия, так как его бывшие владельцы над ним "изрядно поиздевались". 

"Но умелые руки побратимов, их технические способности и запчасти, с которыми помогли волонтеры, сделали чудо. Сейчас "Тигр" на полном ходу, одет в украинский пиксель и готов к приключениям", – заявили в бригаде.

Контекст:

12 сентября 2022 года издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе осеннего украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

Британская разведка отмечала, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия.

Вооруженные силы Украины захватили сотни единиц российской бронетехники в результате контрнаступления в Харьковской области, написала 5 октября The Wall Street Journal. Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада, в том числе Украина затрофеила 460 российских танков.

В октябре британская разведка сообщала, что более половины танков, которыми Украина воюет с Россией,  трофейные. 

Теги: военные, вооружение, военная техника, бронетехника, украинский военный, ВСУ, потери армии России
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