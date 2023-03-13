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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала – Данилов

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Данилов прогнозирует, что Россия не скоро восстановит свой военный потенциал, уничтоженный украинскими силами обороны
Данилов прогнозирует, что Россия не скоро восстановит свой военный потенциал, уничтоженный украинскими силами обороны
Фото: rnbo.gov.ua

Украина, сдерживая российскую армию на своей территории, обеспечивает Западу время для того, чтобы придумать адекватную систему противодействия режимам, подобным путинскому. Об этом заявил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", – написал Данилов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, сообщал CNN 9 февраля со ссылкой на статистику наблюдателей Oryx.

По оценкам издания The Times, которое ссылается на западных чиновников, президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 30 лет в военном и экономическом плане.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 18 марта российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 159 800 военнослужащих. Остальные потери армии противника ориентировочно составили: танки – 3474, боевые бронированные машины – 6774, артиллерийские системы – 2503, РСЗО – 499, средства ПВО – 259, самолеты – 304 и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, оккупация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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