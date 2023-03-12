Оккупанты несут в Украине потери, доставили пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа РФ – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время российское военное руководство принимает меры относительно восстановления потерь в живой силе", – говорится в сообщении.
В частности, по данным Генштаба ВСУ, 10 марта в Ялту Донецкой области "прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа".
"Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", – объяснили украинские военные.
За последние сутки, по информации Генштаба, авиация ВСУ нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и шесть ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 159 090 человек личного состава и 242 единицы специальной техники.