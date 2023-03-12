Оккупанты несут в Украине потери, доставили пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа РФ – Генштаб ВСУ

Число уничтоженных ВСУ оккупантов приближается, по данным его Генштаба, к 160 тыс. Фото: ЕРА

"Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время российское военное руководство принимает меры относительно восстановления потерь в живой силе", – говорится в сообщении.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, 10 марта в Ялту Донецкой области "прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа".

"Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", – объяснили украинские военные.

За последние сутки, по информации Генштаба, авиация ВСУ нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и шесть ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)