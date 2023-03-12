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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут в Украине потери, доставили пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа РФ – Генштаб ВСУ

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Число уничтоженных ВСУ оккупантов приближается, по данным его Генштаба, к 160 тыс.
Число уничтоженных ВСУ оккупантов приближается, по данным его Генштаба, к 160 тыс.
Фото: ЕРА

В Энергодар Запорожской области российские оккупанты везут тела своих погибших. Об этом проинформировал 12 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время российское военное руководство принимает меры относительно восстановления потерь в живой силе", – говорится в сообщении.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, 10 марта в Ялту Донецкой области "прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа".

"Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", – объяснили украинские военные.

За последние сутки, по информации Генштаба, авиация ВСУ нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и шесть ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jQRBYRBKAnoVRbjxNk96nL3j8HnngUe59VFdK335H7efUzKE82YTfMXBvh3S84xNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 159 090 человек личного состава и 242 единицы специальной техники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Ямало-Ненецкий автономный округ, Энергодар, погибшие, потери армии России, российские оккупанты
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