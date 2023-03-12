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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты пытаются продать награбленное жителям других населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ регулярно сообщает о мародерстве оккупантов в Украине
Генштаб ВСУ регулярно сообщает о мародерстве оккупантов в Украине
Фото: ЕРА

В Херсонской области российские оккупанты занимаются мародерством. Об этом проинформировал 12 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные гаджеты и бытовую технику российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jQRBYRBKAnoVRbjxNk96nL3j8HnngUe59VFdK335H7efUzKE82YTfMXBvh3S84xNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

О том, что россияне обыскивают пустые помещения жителей оккупированных территорий Херсонской области и выносят всю бытовую технику и мебель, в Генштабе ВСУ сообщали 18 января 2023 года.

28 февраля украинские военные рассказали, что оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства.

9 марта Генштаб ВСУ отметил, что мародерство со стороны оккупантов в Херсонской области активизировалось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, мародеры, война России против Украины, гаджеты, население, продажа, российские оккупанты
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