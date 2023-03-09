Россияне вывозят грузовиками награбленное имущество и бытовую технику в Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 9 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", – сказано в сообщении.

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

О том, что россияне обыскивают пустые помещения жителей оккупированных территорий Херсонской области и выносят всю бытовую технику и мебель, в Генштабе ВСУ сообщали 18 января 2023 года.

28 февраля украинские военные рассказали, что оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства.