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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывозят грузовиками награбленное имущество и бытовую технику в Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты вывозят награбленное грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям в Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты вывозят награбленное грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям в Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

В отдельных населенных пунктах на временно захваченной территории Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими оккупантами.

Об этом 9 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dX2SbAxXZnt3fZSPXyGxe28qXWvz9sJB25o4sd5oAHsGVJWcKqcZ2St2CvzoBt5jl

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

О том, что россияне обыскивают пустые помещения жителей оккупированных территорий Херсонской области и выносят всю бытовую технику и мебель, в Генштабе ВСУ сообщали 18 января 2023 года.

28 февраля украинские военные рассказали, что оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Генштаб ВСУ, Херсонская область, боеприпасы, мародеры, война России против Украины, имущество, население, грузовик, российские оккупанты
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