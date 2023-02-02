Под Угледаром в плен сдались бойцы бригады оккупантов, которая занималась мародерством в Буче и Ирпене.

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев в феврале и марте 2022 года. Они входили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе", – сказал он.

По словам полковника, уцелевшие бойцы бригады после восстановления появились на Донецком направлении, где их также успешно разбили.