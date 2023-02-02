ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Угледаром в плен сдались бойцы бригады оккупантов, которая занималась мародерством в Буче и Ирпене.

Дмитрашковский рассказал об оккупантах, которіе сдались в плен
Дмитрашковский рассказал об оккупантах, которіе сдались в плен
Military Media Center / Telegram

В Донецкой области в районе города Угледар сдались в плен десять солдат из 155-й бригады морской пехоты России. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский во время онлайн-брифинга в Military Media Center 2 февраля.

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев в феврале и марте 2022 года. Они входили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе", – сказал он.

По словам полковника, уцелевшие бойцы бригады после восстановления появились на Донецком направлении, где их также успешно разбили. 

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

Теги: Киевская область, плен, Ирпень, Алексей Дмитрашковский, Буча, мародеры, Угледар, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Галина ГРИШИНА
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (95874)
2
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (89747)
3
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (74676)
4
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (66581)
5
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49520)
6
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (45125)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (34011) G
8
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30870)
 
 
 
 