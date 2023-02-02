Под Угледаром в плен сдались бойцы бригады оккупантов, которая занималась мародерством в Буче и Ирпене.

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев в феврале и марте 2022 года. Они входили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе", – сказал он.
По словам полковника, уцелевшие бойцы бригады после восстановления появились на Донецком направлении, где их также успешно разбили.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.