ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетчики ВСУ ударили по складу боеприпасов и станциям РЭБ россиян – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская авиация регулярно наносит удары по россиянам
Украинская авиация регулярно наносит удары по россиянам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Украинская армия за прошедшие сутки нанесла ряд ударов по объектам врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 марта.

Так, авиация сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы противника", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0j4YMsXpLCp7HPPHecrmztLCzsJcfnXovjEenL7RaG9TJDHVfVoZx8p5WMcKDZHtGl

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 158 тыс. человек личного состава и 242 единицы специальной техники.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (63600)
2
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (51176)
3
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций (38463)
4
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (33703)
5
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (27677)
6
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (19128)
7
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (17159)
8
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (16543)
 
 
 
 