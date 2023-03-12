Ракетчики ВСУ ударили по складу боеприпасов и станциям РЭБ россиян – Генштаб ВСУ

Так, авиация сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы противника", – сказано в сообщении.