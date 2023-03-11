Спецподразделение ГУР Kraken показало видео уничтожения на территории РФ наблюдательных вышек врага

Вышки, по данным Kraken, находятся на территории приграничных с Украиной Брянской и Курской областей РФ. Судя по видео, наблюдательное оборудование уничтожалось украинскими военными из противотанковой группы с помощью портативного вооружения.
В Kraken отметили, что с помощью вышек российские оккупанты корректировали огонь своей артиллерии по территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из Курской и Брянской областей российские оккупанты поддерживают свои боевые подразделения, которые вторглись в Украину.