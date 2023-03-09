Украинская разведка использует "народный спутник" ICEYE уже пять месяцев. В ГУР показали, что он помог обнаружить. Фото

Об этом 9 марта проинформировал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"За пять месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес для Вооруженных сил Украины. За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники", – говорится в релизе.

Согласно сообщению, среди этой техники:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер";

36 зенитно-ракетных комплексов С-300;

12 ЗРК "Панцирь С-1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Значительная часть из этого списка уничтожена и это отображено в ежедневных сводках Генерального штаба ВСУ, отметили в разведке и показали спутниковые снимки, на которых зафиксирована вражеская техника на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей, Крыма, а также Белгородской области РФ.

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"Сотрудники военной разведки Украины в очередной раз выражают благодарность всему украинскому обществу, которое присоединилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, ежедневно оказывающему помощь защитникам Украины, и благотворительному фонду Сергея Притулы. Такие глаза позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", – добавили в ГУР.