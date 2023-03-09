Украинская разведка использует "народный спутник" ICEYE уже пять месяцев. В ГУР показали, что он помог обнаружить. Фото

Об этом 9 марта проинформировал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"За пять месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес для Вооруженных сил Украины. За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники", – говорится в релизе.
Согласно сообщению, среди этой техники:
Значительная часть из этого списка уничтожена и это отображено в ежедневных сводках Генерального штаба ВСУ, отметили в разведке и показали спутниковые снимки, на которых зафиксирована вражеская техника на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей, Крыма, а также Белгородской области РФ.
"Сотрудники военной разведки Украины в очередной раз выражают благодарность всему украинскому обществу, которое присоединилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, ежедневно оказывающему помощь защитникам Украины, и благотворительному фонду Сергея Притулы. Такие глаза позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", – добавили в ГУР.
В июне прошлого года фонд Притулы объявил о сборе средств в рамках проекта "Народный Bayraktar". Фонд планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины, но украинцы за первые сутки собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
18 августа Притула сообщил о покупке доступа к спутнику на год. Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты. Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть сквозь помехи, объясняли в страткоме ВСУ.
29 сентября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за первые два дня работы спутника при его помощи было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. "Фактически только за эти два дня враг потерял бронетехники на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное – это помогает сохранить жизни наших воинов, которые бесценны", – отметил он.