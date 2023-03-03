Спутниковые снимки показывают, что с аэродрома в российском Ейске после взрывов исчезли шесть Су-34

Су-34 не оказалось на аэродроме через два дня после инцидента Фото: wikipedia.org

"С военного аэродрома в Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это произошло после пожара в районе аэродрома, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля. Отсутствие большинства Су-34, которые обычно находятся на стоянке, можно заметить на спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном 2 марта", – пишут журналисты.

"Радио Свобода" показала изображение аэродрома 15 февраля и 2 марта, а также полигон рядом с аэродромом – 22 февраля и 2 марта.

"На свежих снимках окрестной аэродрома видны выгоревшие поля. Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО. По одной из версий, пожар мог быть вызван падением украинского беспилотника", – говорится в сообщении.