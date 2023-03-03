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Спутниковые снимки показывают, что с аэродрома в российском Ейске после взрывов исчезли шесть Су-34

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Су-34 не оказалось на аэродроме через два дня после инцидента
Су-34 не оказалось на аэродроме через два дня после инцидента
Фото: wikipedia.org

С аэродрома в российском городе Ейск (Краснодарский край) военные убрали находившиеся там ранее боевые самолеты Су-34. Об этом 3 марта сообщает "Радио Свобода".

"С военного аэродрома в Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это произошло после пожара в районе аэродрома, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля. Отсутствие большинства Су-34, которые обычно находятся на стоянке, можно заметить на спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном 2 марта", – пишут журналисты.

"Радио Свобода" показала изображение аэродрома 15 февраля и 2 марта, а также полигон рядом с аэродромом – 22 февраля и 2 марта.

"На свежих снимках окрестной аэродрома видны выгоревшие поля. Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО. По одной из версий, пожар мог быть вызван падением украинского беспилотника", – говорится в сообщении.

Контекст:

Происходившее в Ейске 28 февраля местные паблики описывали так: "Бахнуло два раза", "Какой-то дым". На опубликованных фото было видно зарево от пожара.

По разным версиям, в Ейске происходили "учения" (об этом заявляли местные власти) или атака беспилотника (писали прокремлевские каналы).

Самолеты Су-34 Россия применяет в войне против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, пожар, аэродром, спутник, полигон, беспилотники, Краснодарский край, истребители, самолеты, взрывы
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