Федоров назвал три технологии, которые помогают ВСУ противостоять российским оккупантам

Федоров подчеркнул, что сейчас важный момент, когда ВСУ нужно использовать технологические возможности Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

"Россияне также используют БПЛА и собственные системы ситуативной осведомленности, но Starlink все же дают вообще другие возможности для нас быть быстрее. И здесь теперь во главу угла встает вопрос синхронизации собственных сил", – отметил Федоров.

По его словам, сейчас сложно представить, как ВСУ могли бы строить сетевую войну без Starlink. Беспилотники он назвал "глазами" Вооруженных сил, которые к тому же позволяют поражать объекты врага и его живую силу.

Система ситуативной осведомленности, как уточнил министр, позволяет в режиме реального времени наносить слои информации на карту, чтобы принимать эффективные управленческие решения.

Федоров подчеркнул, что сейчас важный момент, когда ВСУ нужно использовать технологические возможности, которых нет у противника. В то же время он считает некорректным сравнивать и оценивать, какая из сторон конфликта имеет технологическое преимущество.

"Сейчас происходит технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот, конечно, побеждает на определенном участке и стратегически", – резюмировал министр.