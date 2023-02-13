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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров назвал три технологии, которые помогают ВСУ противостоять российским оккупантам

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Федоров подчеркнул, что сейчас важный момент, когда ВСУ нужно использовать технологические возможности
Федоров подчеркнул, что сейчас важный момент, когда ВСУ нужно использовать технологические возможности
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Спутниковая связь Starlink, беспилотники и системы ситуативной осведомленности, в частности Delta, существенно помогают Вооруженным силам Украины противостоять российским оккупантам. Об этом в опубликованном 13 февраля интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Россияне также используют БПЛА и собственные системы ситуативной осведомленности, но Starlink все же дают вообще другие возможности для нас быть быстрее. И здесь теперь во главу угла встает вопрос синхронизации собственных сил", – отметил Федоров.

По его словам, сейчас сложно представить, как ВСУ могли бы строить сетевую войну без Starlink. Беспилотники он назвал "глазами" Вооруженных сил, которые к тому же позволяют поражать объекты врага и его живую силу.

Система ситуативной осведомленности, как уточнил министр, позволяет в режиме реального времени наносить слои информации на карту, чтобы принимать эффективные управленческие решения.

Федоров подчеркнул, что сейчас важный момент, когда ВСУ нужно использовать технологические возможности, которых нет у противника. В то же время он считает некорректным сравнивать и оценивать, какая из сторон конфликта имеет технологическое преимущество.

"Сейчас происходит технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот, конечно, побеждает на определенном участке и стратегически", – резюмировал министр.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, спутник, технологии, ВСУ, война России против Украины, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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