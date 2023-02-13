Федоров назвал три технологии, которые помогают ВСУ противостоять российским оккупантам

"Россияне также используют БПЛА и собственные системы ситуативной осведомленности, но Starlink все же дают вообще другие возможности для нас быть быстрее. И здесь теперь во главу угла встает вопрос синхронизации собственных сил", – отметил Федоров.
По его словам, сейчас сложно представить, как ВСУ могли бы строить сетевую войну без Starlink. Беспилотники он назвал "глазами" Вооруженных сил, которые к тому же позволяют поражать объекты врага и его живую силу.
Система ситуативной осведомленности, как уточнил министр, позволяет в режиме реального времени наносить слои информации на карту, чтобы принимать эффективные управленческие решения.
Федоров подчеркнул, что сейчас важный момент, когда ВСУ нужно использовать технологические возможности, которых нет у противника. В то же время он считает некорректным сравнивать и оценивать, какая из сторон конфликта имеет технологическое преимущество.
"Сейчас происходит технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот, конечно, побеждает на определенном участке и стратегически", – резюмировал министр.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.