У псевдоволонтеров изъяли амуницию и медикаменты на 2 млн грн, их передали ВСУ и Нацгвардии – БЭБ

Партия товара была изъята в ходе обысков в Киевской области, отметили в БЭБ Фото: esbu.gov.ua

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины передали на нужды ВСУ и Национальной гвардии Украины более 3 тыс. кровоостанавливающих средств, более 200 разгрузочных жилетов, плитоносок и бронепластин к ним, а также шлемы, аптечки, устройства ночного видения и оптические прицелы. Общая стоимость партии – 2 млн грн", – говорится в сообщении.

В бюро рассказали, что товар завозился в Украину как гуманитарная помощь, "но военным амуницию не передали, а пытались реализовать за деньги".

"Партия товара была изъята в ходе обысков помещений в Киевской области. В ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности получило решение суда о передаче такого имущества на нужды ВСУ", – объяснили в БЭБ.

В ведомстве отметили, что уголовное производство открыто по ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявлено двум фигурантам расследования, подчеркнули в БЭБ.