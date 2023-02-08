Заблокирована схема легализации в Украине наличности, похищенной на оккупированной территории – БЭБ

В БЭБ отметили, что международную схему они разоблачили совместно с Государственной пограничной службой и Службой безопасности Украины.

"Следствием установлено, что лица вывозили из Украины похищенные деньги через территорию России и Белоруссии в страны ЕС. Впоследствии наличность завозилась в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и так далее и легализовывалась", – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркнули, что легализованные деньги "использовались для создания реальных угроз национальным интересам Украины".

"Детективы БЭБ и оперативники СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 млн грн наличными. По результатам обысков в квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями, внешне похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличность в чемоданах", – объяснили в БЭБ.

Изъятые деньги арестованы и в дальнейшем будут переданы на нужды армии, сообщили в ведомстве.

Из информации бюро следует, что деньги ввозились в Украину через Львовскую область.