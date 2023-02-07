БЭБ раскрыло в Сумской области схему хищения 25 млн гривен на ремонте дорог

По данным следствия, подрядчик закупал строительные материалы у предприятий с признаками фиктивности. А цепь происхождения указанных строительных материалов ставит под сомнение их качество, считают в БЭБ.

На стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость дорожного ремонта была искусственно завышена. Кроме того, исполнитель искусственно увеличивал цену транспортировки асфальтобетонной смеси, оплачивая ее посредникам без учета фактического расстояния до места расположения асфальтобетонного завода.

Детективы БЭБ провели 12 обысков в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях. В настоящее время устанавливается полный круг лиц и организаций, причастных к схеме, говорится в сообщении. Ориентировочная сумма ущерба, причиненного государственному бюджету, составляет более 25 млн грн, информируют правоохранители.

Досудебное расследование начато по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).