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ДЕНЬГИ

БЭБ раскрыло в Сумской области схему хищения 25 млн гривен на ремонте дорог

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Стоимость выполненных работ была искусственно завышена, считают детективы
Стоимость выполненных работ была искусственно завышена, считают детективы
Фото: Велике будівництво / Facebook

Правоохранители подозревают сотрудников одного из государственных предприятий в крупных хищениях при выполнении ремонта дорог в Сумской области. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, подрядчик закупал строительные материалы у предприятий с признаками фиктивности. А цепь происхождения указанных строительных материалов ставит под сомнение их качество, считают в БЭБ.

На стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость дорожного ремонта была искусственно завышена. Кроме того, исполнитель искусственно увеличивал цену транспортировки асфальтобетонной смеси, оплачивая ее посредникам без учета фактического расстояния до места расположения асфальтобетонного завода. 

Детективы БЭБ провели 12 обысков в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях. В настоящее время устанавливается полный круг лиц и организаций, причастных к схеме, говорится в сообщении. Ориентировочная сумма ущерба, причиненного государственному бюджету, составляет более 25 млн грн, информируют правоохранители.

Досудебное расследование начато по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 

Теги: Сумская область, Киевская область, Черниговская область, Черкасская область, ущерб, хищения, обыски, ремонт дорог, Бюро экономической безопасности
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