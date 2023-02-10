Глава Киевского БЭБ отстранен от работы из-за того, что одного из детективов поймали на "крышевании" подпольных казино

Директор БЕБ Вадим Мельник принял такое решение после того, как Государственное бюро расследований Украины и органы внутренней безопасности БЭБ задержали одного из детективов теруправления, который получал деньги от организаторов нелегального игорного бизнеса в столице.

"Работники ГБР поймали детектива на "горячем" – при получении очередной "месячной платы" в сумме $1,2 тыс. Правоохранителю сообщено о подозрении в бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 1 ст. 365-3 Уголовного кодекса Украины), – сообщило ГБР 10 февраля в Telegram.

Народный депутат от "Слуги народа" Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники 9 февраля писал в Telegram, что задержанный при получении взятки за невмешательство в работу игорного заведения в Киеве – старший детектив ТУ БЭБ Александр Грабчак.