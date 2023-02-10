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Глава Киевского БЭБ отстранен от работы из-за того, что одного из детективов поймали на "крышевании" подпольных казино

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Детектива задержали на получении $1,2 тыс.
Детектива задержали на получении $1,2 тыс.
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области отстранен от исполнения обязанностей на время служебного расследования. Об этом 10 февраля в Telegram сообщила пресс-служба БЭБ.

Директор БЕБ Вадим Мельник принял такое решение после того, как Государственное бюро расследований Украины и органы внутренней безопасности БЭБ задержали одного из детективов  теруправления, который получал деньги от организаторов нелегального игорного бизнеса в столице.

"Работники ГБР поймали детектива на "горячем" – при получении очередной "месячной платы" в сумме $1,2 тыс. Правоохранителю сообщено о подозрении в бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей  (ч. 1 ст. 365-3 Уголовного кодекса Украины), – сообщило ГБР 10 февраля в Telegram.

Народный депутат от "Слуги народа" Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники 9 февраля писал в Telegram, что задержанный при получении взятки за невмешательство в работу игорного заведения в Киеве – старший детектив ТУ БЭБ Александр Грабчак. 

Теги: Киев, Киевская область, азартные игры, казино, взятка, Слуга народа, ГБР, Ярослав Железняк, Бюро экономической безопасности
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