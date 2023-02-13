Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar – Минобороны Украины

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – говорится в сообщении МО Украины.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.
По состоянию на октябрь, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).
В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжения.