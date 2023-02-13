Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar – Минобороны Украины

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – говорится в сообщении МО Украины.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.