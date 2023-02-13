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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar – Минобороны Украины

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Украинские военные получили 19 САУ Caesar из Дании
Украинские военные получили 19 САУ Caesar из Дании
Фото: EPA

Министерство обороны Украины 13 февраля в Twitter поблагодарило Данию за передачу украинским военным всех самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые датские вооруженные силы имели на вооружении.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – говорится в сообщении МО Украины.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил. 

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

По состоянию на октябрь, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжения.

Теги: Украина, Дания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, вооружение, военная помощь, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, гаубица, Caesar
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