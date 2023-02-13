Британская разведка рассказала о дилемме оккупантов, связанной с наступлением ВСУ

Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области, в частности вблизи села Тарасовка.
Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные сооружения между городами Васильевка и Орехов Запорожской области, добавили там.
(2/6) As of 08 January 2023, Russia had established defensive fortifications between the towns of Vasilyvka and Orikhiv, Zaporizhzhia Oblast.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 13, 2023
"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в сообщении британского военного ведомства.
Об этом, как утверждают в британской разведке, свидетельствует продолжение строительства оборонительных сооружения в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава.
Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 км, напоминают в минобороны Великобритании.
(4/6) This is demonstrated by continued construction of defensive fortifications in Zaporizhzhia and Luhansk oblasts and deployments of personnel. Russia’s front line in Ukraine amounts to approximately 1,288 km with the Russian-occupied Zaporizhzhia oblast frontline at 192 km.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 13, 2023
"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса", – считают в британской разведке.
Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, делают вывод в минобороны Великобритании.
(6/6) Deciding which of these threats to prioritise countering is likely one of the central dilemmas for Russian operational planners.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 13, 2023
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.