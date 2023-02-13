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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка рассказала о дилемме оккупантов, связанной с наступлением ВСУ

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Оккупанты укрепляют свою оборону на Донбассе и в Запорожской области, сообщает британская разведка
Оккупанты укрепляют свою оборону на Донбассе и в Запорожской области, сообщает британская разведка
Фото: EPA

Российские военные не могут определить, где Вооруженные силы Украины нанесут основной удар в ходе вероятного весеннего наступления. Поэтому оккупанты укрепляют два направления фронта – запорожское и луганское. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter 13 февраля со ссылкой на данные своей разведки.

Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области, в частности вблизи села Тарасовка.

Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные сооружения между городами Васильевка и Орехов Запорожской области, добавили там.

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в сообщении британского военного ведомства.

Об этом, как утверждают в британской разведке, свидетельствует продолжение строительства оборонительных сооружения в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава.

Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 км, напоминают в минобороны Великобритании.

"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса", – считают в британской разведке.

Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, делают вывод в минобороны Великобритании.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Согласно данным Генштаба ВСУ за последние сутки, РФ сосредоточиила основные усилия на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

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