Британская разведка рассказала о дилемме оккупантов, связанной с наступлением ВСУ

Оккупанты укрепляют свою оборону на Донбассе и в Запорожской области, сообщает британская разведка Фото: EPA

Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области, в частности вблизи села Тарасовка.

Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные сооружения между городами Васильевка и Орехов Запорожской области, добавили там.

(2/6) As of 08 January 2023, Russia had established defensive fortifications between the towns of Vasilyvka and Orikhiv, Zaporizhzhia Oblast. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 13, 2023

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в сообщении британского военного ведомства.

Об этом, как утверждают в британской разведке, свидетельствует продолжение строительства оборонительных сооружения в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава.

Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 км, напоминают в минобороны Великобритании.

(4/6) This is demonstrated by continued construction of defensive fortifications in Zaporizhzhia and Luhansk oblasts and deployments of personnel. Russia’s front line in Ukraine amounts to approximately 1,288 km with the Russian-occupied Zaporizhzhia oblast frontline at 192 km. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 13, 2023

"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса", – считают в британской разведке.

Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, делают вывод в минобороны Великобритании.

(6/6) Deciding which of these threats to prioritise countering is likely one of the central dilemmas for Russian operational planners. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 13, 2023