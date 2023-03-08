Спецподразделение Kraken опубликовало фото Буданова "перед тем самым" штурмом Русской Лозовой весной 2022-го

Буданов принимал участие в штурме Русской Лозовой, заявляли в подразделении Фото: ✙СПЕЦПІДРОЗДІЛ «KRAKEN»✙ / Telegram

"Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов перед тем самым штурмом спецподразделением ГУР Kraken Русской Лозовой", – отметили в подписи к снимкам.

Фото сделали 29 апреля в Харькове, говорится в сообщении.

Буданов принимал участие в операции по освобождению Русской Лозовой, заявляли в подразделении.

Об освобождении Русской Лозовой стало известно 29 апреля.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – сообщала тогда пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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