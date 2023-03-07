"Ходил на штурм". Буданов принимал участие в освобождении Русской Лозовой в Харьковской области весной 2022-го – СМИ

Буданов "ходил на штурм" при освобождении Русской Лозовой, заявили в подразделении Kraken Фото: gur.gov.ua

Об этом говорится в репортаже "Украинской правды" о работе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken, опубликованном 7 марта.

"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", – сказал журналистам командир подразделения с позывным Вито.

По данным издания, Kraken первым заходил в Русскую Лозовую, зачистка продолжалась несколько суток, противник пытался отвоевать потерянные позиции, но успеха не добился.

Об освобождении Русской Лозовой стало известно 29 апреля.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – сообщала тогда пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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