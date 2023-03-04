"Эскортница" получила орден, а вы, такие правильные, не получили ничего". Блогер сообщила, что получила награду от ГУР. В сети – скандал

Блогер заявила, что "люди бросают в нее камни, будто сами без греха" Скриншот: RAMINA / YouTube

Волощук опубликована фото награды и удостоверения, в котором указано, что она получила поощрительную медаль "За содействие военной разведке Украины" II степени. Согласно документу, приказ о награждении Волощук медалью начальник ГУР Кирилл Буданов подписал в октябре прошлого года.

Блогер не уточнила, за что и при каких обстоятельствах получила награду, но отметила, что "обязательно расскажет об этом, когда закончится война".

Скриншот: Ксюша Манекен / Instagram

Снимок с наградой Волощук опубликовала среди серии Stories, снятых во время встречи блогеров с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Кроме Волощук, на встрече были Саша Бо, Евгений Таллер, Анастасия Елисеева, Татьяна Парфильева, Никита Добрынин и Александр Залиско, проинформировал "24 канал".

УНИАН в Офисе президента сообщили, что встреча Подоляка с блогерами состоялась 3 марта, Волощук присутствовала на ней, но награду от ГУР получила раньше.

Заявление Волощук о награде активно обсуждают в соцсетях. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмутился, "как можно сейчас привлекать в информационные кампании и выдавать награды тем, кто только что сменил кокошник на вышиванку".

"Не они ли своим "какая разница" убеждали "русский мир" [президента РФ Владимира] Путина, что в Украине тоже доминирует "русский мир" и достаточно уничтожить маленьку кучку "националистов", чтобы ее "освободить"? Не они ли годами создавали атмосферу пренебрежения и пренебрежения ко всему украинскому или уродовали дешевым юмором и насмешками?" – спросил он.

Журналистка Марьяна Пьецух отметила, что "это прекрасно, что наша разведка привлекает эскортниц, и судя по ордену, успешно привлекает" (Манекен говорила в интервью Рамине Эсхакзай, что работала в эскорте).

"Плохо, что эскортницы природой не наделены скромностью и не могут промолчать, когда нужно промолчать, и не похвастаться орденом", – добавила она.

4 марта Волощук написала в Stories, что "понимает боль" подписчиков. "Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы такие правильные не получили них...я", а потом удалила это сообщение, проинформировал "24 канал" (и привел скриншот).

Скриншот: Ксюша Манекен / Instagram

Среди прочего, в сети частности, распространяются скриншоты Stories, которые, как заявила сама блогер, она писала в 2015–2016 годах, когда "ничего не понимала".

Скриншот: Ксюша Манекен / Instagram

На этих скриншотах – слова Волощук о том, что "не важно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно" и об "изменениях" на полуострове во время оккупации РФ.

С тех пор, по словам Волощук, она изменилась. "Но кому это интересно, люди бросают в меня камни, будто сами без греха", – написала она.

Скриншот: Ксюша Манекен / Instagram