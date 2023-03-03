Решающая битва Украины в войне с Россией будет этой весной – Буданов

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль потратил такое количество личного состава и оружия, что общество и экономика страны-агрессора уже не в состоянии скрыть эти потери.

Говоря о прогнозах, глава ГУР предсказал, что Украина и Россия стоят на пороге главного сражения.

"Этой весной состоится решающая битва, и она станет последней перед окончанием этой войны", – считает он.

Издание отмечает, что несколько предыдущих прогнозов Буданова об общей траектории войны оказались точными. В интервью USA Today в ноябре 2021 года он обещал, что РФ будет постепенно наращивать количество провокаций, которые могут привести к вторжению.

Также он предсказал тогда журналистам, что Кремль спровоцирует энергетический кризис и блокирует продовольственные поставки в страны, которые зависят от украинского экспорта. Все это позже произошло, признают авторы статьи.

22 февраля в интервью "Forbes Україна" Буданов сказал, что решающие бои между украинской армией и российскими оккупантами будут происходить во второй половине весны.

"С середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент", – сказал он.