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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решающая битва Украины в войне с Россией будет этой весной – Буданов

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Глава украинской разведки дал прогноз американским журналистам
Глава украинской разведки дал прогноз американским журналистам
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

К концу весны 2023 года у России закончатся ресурсы для достижения военных целей в Украине. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в опубликованном 2 марта комментарии USA Today.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль потратил такое количество личного состава и оружия, что общество и экономика страны-агрессора уже не в состоянии скрыть эти потери. 

Говоря о прогнозах, глава ГУР предсказал, что Украина и Россия стоят на пороге главного сражения.

"Этой весной состоится решающая битва, и она станет последней перед окончанием этой войны", – считает он.

Издание отмечает, что несколько предыдущих прогнозов Буданова об общей траектории войны оказались точными. В интервью USA Today в ноябре 2021 года он обещал, что РФ будет постепенно наращивать количество провокаций, которые могут привести к вторжению.

Также он предсказал тогда журналистам, что Кремль спровоцирует энергетический кризис и блокирует продовольственные поставки в страны, которые зависят от украинского экспорта. Все это позже произошло, признают авторы статьи.

22 февраля в интервью "Forbes Україна" Буданов сказал, что решающие бои между украинской армией и российскими оккупантами будут происходить во второй половине весны.

"С середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

Теги: Кремль, прогноз, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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