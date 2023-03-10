Украинские военные за сутки отразили 102 атаки российских захватчиков – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что противник не оставляет попыток оцепить Бахмут Донецкой области. Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два российских средства ПВО на огневой позиции.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.