Украинские военные за сутки отразили 102 атаки российских захватчиков – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два логистических центра и три склада боеприпасов оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

В Генштабе подчеркнули, что противник не оставляет попыток оцепить Бахмут Донецкой области. Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два российских средства ПВО на огневой позиции.