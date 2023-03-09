Украинские военные поразили пункт управления россиян – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции", – сказано в сообщении.
В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 9 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 156 120 российских оккупантов.