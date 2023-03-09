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Украинские военные поразили пункт управления россиян – Генштаб ВСУ

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Пункт управления оккупантов поразили подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, отметили в Генштабе
Пункт управления оккупантов поразили подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, отметили в Генштабе 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

ВСУ в течение суток 9 марта поразили пункт управления российских оккупантов.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции", – сказано в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dX2SbAxXZnt3fZSPXyGxe28qXWvz9sJB25o4sd5oAHsGVJWcKqcZ2St2CvzoBt5jl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 156 120 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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