Украинские военные поразили пункт управления россиян – Генштаб ВСУ

Пункт управления оккупантов поразили подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции", – сказано в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.