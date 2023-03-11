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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на бахмутском направлении было 53 боестолкновения – Череватый

В районе Бахмута ВСУ уничтожили четыре танка оккупантов
В районе Бахмута ВСУ уничтожили четыре танка оккупантов
Фото: EPA

За сутки на бахмутском направлении произошло 53 боестолкновения, 23 из которых – только в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 11 марта рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, который транслирует, в частности, телеканал "Рада".

На бахмутском направлении за сутки враг 157 раз обстрелял украинские позиции разными видами артиллерии и РСЗО. 16 раз был обстрелян Бахмут, отметил Череватый. 

Вооруженные силы Украины уничтожили 221 оккупанта, еще 314 россиян получили ранения различной степени тяжести, рассказал спикер Восточной группировки войск.

По его словам, неделя была активной. Военные фиксируют, что оккупанты стали больше привлекать бронетехнику.

"Соответственно, естественная реакция – наши защитники этого направления начали ее больше уничтожать. Все последние недели так было на этом направлении. Эти сутки – не исключение. На купянско-лиманском направлении было уничтожено четыре танки и четыре было подбито", – рассказал Череватый.

Среди уничтоженных танков – один Т-80, уточнил он.

Оборона Украиной Бахмута ломает планы РФ и заставляет ее армию отказаться от продвижения вперед, сообщало сегодня командование Сухопутных войск ВСУ.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. По данным Данилова, оккупанты убитыми теряют под Бахмутом в семь раз больше военнослужащих, чем Украина (по данным, которые приводит телеканал CNN, – в пять раз).

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Теги: Украина, военные, Вооруженные силы Украины, РСЗО, артиллерия, бронетехника, Бахмут, войска, Сергей Череватый
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