За сутки на бахмутском направлении было 53 боестолкновения – Череватый

На бахмутском направлении за сутки враг 157 раз обстрелял украинские позиции разными видами артиллерии и РСЗО. 16 раз был обстрелян Бахмут, отметил Череватый.

Вооруженные силы Украины уничтожили 221 оккупанта, еще 314 россиян получили ранения различной степени тяжести, рассказал спикер Восточной группировки войск.

По его словам, неделя была активной. Военные фиксируют, что оккупанты стали больше привлекать бронетехнику.

"Соответственно, естественная реакция – наши защитники этого направления начали ее больше уничтожать. Все последние недели так было на этом направлении. Эти сутки – не исключение. На купянско-лиманском направлении было уничтожено четыре танки и четыре было подбито", – рассказал Череватый.

Среди уничтоженных танков – один Т-80, уточнил он.

Оборона Украиной Бахмута ломает планы РФ и заставляет ее армию отказаться от продвижения вперед, сообщало сегодня командование Сухопутных войск ВСУ.