Оборона Украиной Бахмута ломает планы РФ и заставляет ее армию отказаться от продвижения вперед – Сухопутные войска ВСУ

Сырский заявил, что сейчас нужно "выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами" Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Об этом командование Сухопутных войск ВСУ сообщило 11 марта в релизе о работе командующего Сухопутными войсками Александра Сырского на фронте.

В командовании отметили, что Сырский продолжает работать на фронте и "находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями". В релизе подчеркивается, что украинские военные дают достойный отпор оккупантам и защищают Бахмут.

"Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и, не жалея ни себя, ни врагов, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", – заявил Сырский.

В релизе подчеркивается, что командующий держит ситуацию на контроле и принимает "необходимые меры", чтобы Бахмут оставался под контролем Украины.