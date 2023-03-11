"Я хорошо знал Дмитрия. Он ничего и никогда не боялся". Залужный попрощался с Героем Украины Да Винчи

Да Винчи "присоединился к нашей военной семье" девять лет назад, отметил Залужный Фото: armyinform.com.ua

Об этом вечером 10 марта в Facebook написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В этот же день прощание с Да Винчи прошло в Киеве. В Михайловский собор почтить память погибшего командира пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая была в Украине с визитом. Прощание продолжилось на Майдане Незалежности, куда пришли тысячи людей. Там были Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.

"Трудно подобрать слова. Они не помогут погасить боль утраты, – отметил Залужный в Facebook. – Да Винчи присоединился к нашей военной семье девять лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Я хорошо знал Дмитрия. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну. Путь к нашей победе – очень трудный. И цена этой победы – жизнь наших воинов. Дмитрий Коцюбайло. Да Винчи. Спи спокойно, друг. Слава Украине!"