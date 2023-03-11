"Я хорошо знал Дмитрия. Он ничего и никогда не боялся". Залужный попрощался с Героем Украины Да Винчи

Об этом вечером 10 марта в Facebook написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В этот же день прощание с Да Винчи прошло в Киеве. В Михайловский собор почтить память погибшего командира пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая была в Украине с визитом. Прощание продолжилось на Майдане Незалежности, куда пришли тысячи людей. Там были Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.
"Трудно подобрать слова. Они не помогут погасить боль утраты, – отметил Залужный в Facebook. – Да Винчи присоединился к нашей военной семье девять лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Я хорошо знал Дмитрия. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну. Путь к нашей победе – очень трудный. И цена этой победы – жизнь наших воинов. Дмитрий Коцюбайло. Да Винчи. Спи спокойно, друг. Слава Украине!"
Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.
30 ноября 2021 года Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря вручил ему орден "Золотая Звезда". В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".
После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область.
7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, сообщил президент.
9 марта с героем попрощались в его родном селе.
10 марта Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, что имел честь вручить маме Да Винчи – Дмитрия Коцюбайло – его "Крест боевых заслуг".