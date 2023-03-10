На прощание с Да Винчи в Киеве пришли тысячи людей, Зеленский, премьер Финляндии и военное командование Украины. Фото, видео

Церемония прощания сначала проходила в Михайловском соборе. Туда почтить память погибшего командира пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится сегодня в Украине с визитом. Фото прощания в соборе обнародовал священик ПЦУ Иван Сидор.

Фото: Иван Сидор / Facebook

Как говорится в релизе, опубликованном на сайте президента, Зеленский посмертно наградил Коцюбайло "Крестом боевых заслуг" – "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге".

Фото: ЕРА

Награду он передал матери погибшего героя Оксане.

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству. Никогда не забудем и всегда будем благодарны", – отметил Зеленский в Telegram, публикуя видео посещения храма.

Фото: Иван Сидор / Facebook

Прощание продолжилось на Майдане Незалежности. Туда проститься с героем, как отметила журналистка Кристина Бердинских, пришли 3 тыс. человек.

Фото: Yan Dobronosov / Facebook

В частности, на фото, опубликованном изданиями LB.ua, и фотокорреспондентом Яном Доброносовым, видно, что на Майдане были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.

Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Также там был мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

На Майдане звучал гимн Украины, марш украинских националистов ("Зродились ми великої години"), кричали: "Командиру Да Винчи – слава! Слава! Слава!", "Смерть московской федерации!" и "Слава украинской нации!".

Коцюбайло провожали, стоя на коленях.

Буданов, Шаптала, Залужный, Резников. Фото: lb.ua

Фото: Владислав Мусиенко / suspilne.media

Украинский юрист, ветеран войны Маси Найем тоже присутствовал на церемонии, он опубликовал фото, на котором видно, что на коленях стоял практически весь Майдан.

Фото: Masi Nayyem / Facebook

Похоронят Да Винчи на Аскольдовой могиле, уточнил Найем. Могила украинского героя будет слева от военной часовни, ниже храма Николая Чудотворца.