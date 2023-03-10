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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На прощание с Да Винчи в Киеве пришли тысячи людей, Зеленский, премьер Финляндии и военное командование Украины. Фото, видео

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Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом
Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

10 марта в Киеве прошло прощание с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи), который 7 марта погиб в бою под Бахмутом Донецкой области. Трансляцию вел "5 канал".

Церемония прощания сначала проходила в Михайловском соборе. Туда почтить память погибшего командира пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится сегодня в Украине с визитом. Фото прощания в соборе обнародовал священик ПЦУ Иван Сидор.

Фото: Иван Сидор / Facebook
Фото: Иван Сидор / Facebook

Как говорится в релизе, опубликованном на сайте президента, Зеленский посмертно наградил Коцюбайло "Крестом боевых заслуг" – "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге". 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Награду он передал матери погибшего героя Оксане. 

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству. Никогда не забудем и всегда будем благодарны", – отметил Зеленский в Telegram, публикуя видео посещения храма. 

Фото: Иван Сидор / Facebook
Фото: Иван Сидор / Facebook

Прощание продолжилось на Майдане Незалежности. Туда проститься с героем, как отметила журналистка Кристина Бердинских, пришли 3 тыс. человек. 

Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

В частности, на фото, опубликованном изданиями LB.ua, и фотокорреспондентом Яном Доброносовым, видно, что на Майдане были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.

Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Также там был мэр Киева Виталий Кличко. 

Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram

На Майдане звучал гимн Украины, марш украинских националистов ("Зродились ми великої години"), кричали: "Командиру Да Винчи – слава! Слава! Слава!", "Смерть московской федерации!" и "Слава украинской нации!".

Коцюбайло провожали, стоя на коленях.

Ковальчук, Буданов, Шаптала, Залужный, Резников. Фото: lb.ua
Буданов, Шаптала, Залужный, Резников. Фото: lb.ua

Фото: Владислав Мусиенко / suspilne.media
Фото: Владислав Мусиенко / suspilne.media

Украинский юрист, ветеран войны Маси Найем тоже присутствовал на церемонии, он опубликовал фото, на котором видно, что на коленях стоял практически весь Майдан. 

Фото: Masi Nayyem / Facebook
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Похоронят Да Винчи на Аскольдовой могиле, уточнил Найем. Могила украинского героя будет слева от военной часовни, ниже храма Николая Чудотворца. 

https://www.facebook.com/MasiNayyem/videos/194156693313754/

Контекст:

Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.

30 ноября 2021 года Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря вручил ему орден "Золотая Звезда", в указе говорилось, что звания военнослужащий удостоен за его личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Награждение прошло на заседании Верховной Рады.

В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".

После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область

7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, сообщил президент.

Пресс-служба подразделения подчеркнула в Facebook, что его командир всю сознательную жизнь посвятил борьбе. "Погиб с оружием в руках, погиб, первым уходя в бой. Жил и погиб, как герой. Наше подразделение называется "Вовки да Вінчі" именно потому, что мы всегда шли за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом" – говорится в сообщении.

 9 марта с героем попрощались в его родном селе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виталий Кличко, Правый сектор, Алексей Резников, похороны, Владимир Зеленский, война России против Украины, Кристина Бердинских, Маси Найем, Валерий Залужный, Санна Марин, прощание, Кирилл Буданов, Сергей Шаптала, Дмитрий Коцюбайло
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