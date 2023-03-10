На прощание с Да Винчи в Киеве пришли тысячи людей, Зеленский, премьер Финляндии и военное командование Украины. Фото, видео

Церемония прощания сначала проходила в Михайловском соборе. Туда почтить память погибшего командира пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится сегодня в Украине с визитом. Фото прощания в соборе обнародовал священик ПЦУ Иван Сидор.
Как говорится в релизе, опубликованном на сайте президента, Зеленский посмертно наградил Коцюбайло "Крестом боевых заслуг" – "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге".
Награду он передал матери погибшего героя Оксане.
"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству. Никогда не забудем и всегда будем благодарны", – отметил Зеленский в Telegram, публикуя видео посещения храма.
Прощание продолжилось на Майдане Незалежности. Туда проститься с героем, как отметила журналистка Кристина Бердинских, пришли 3 тыс. человек.
В частности, на фото, опубликованном изданиями LB.ua, и фотокорреспондентом Яном Доброносовым, видно, что на Майдане были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.
Также там был мэр Киева Виталий Кличко.
На Майдане звучал гимн Украины, марш украинских националистов ("Зродились ми великої години"), кричали: "Командиру Да Винчи – слава! Слава! Слава!", "Смерть московской федерации!" и "Слава украинской нации!".
Коцюбайло провожали, стоя на коленях.
Украинский юрист, ветеран войны Маси Найем тоже присутствовал на церемонии, он опубликовал фото, на котором видно, что на коленях стоял практически весь Майдан.
Похоронят Да Винчи на Аскольдовой могиле, уточнил Найем. Могила украинского героя будет слева от военной часовни, ниже храма Николая Чудотворца.
Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.
30 ноября 2021 года Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря вручил ему орден "Золотая Звезда", в указе говорилось, что звания военнослужащий удостоен за его личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Награждение прошло на заседании Верховной Рады.
В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".
После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область.
7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, сообщил президент.
Пресс-служба подразделения подчеркнула в Facebook, что его командир всю сознательную жизнь посвятил борьбе. "Погиб с оружием в руках, погиб, первым уходя в бой. Жил и погиб, как герой. Наше подразделение называется "Вовки да Вінчі" именно потому, что мы всегда шли за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом" – говорится в сообщении.
9 марта с героем попрощались в его родном селе.