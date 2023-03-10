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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Имел честь вручить маме Да Винчи его "Крест боевых заслуг". Вспомните Дмитрия, вспомните всех, кого забрала у нас эта война

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Зеленский был на церемонии прощания с Да Винчи в Киеве
Зеленский был на церемонии прощания с Да Винчи в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 марта говорил о прощании с погибшим под Бахмутом Донецкой области Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи). Текст обращения опубликовала пресс-служба президента.

"Сегодня имел честь вручить маме Да Винчи  Дмитрия Коцюбайло – его "Крест боевых заслуг". Сегодня состоялось прощание с Дмитрием. И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с Да Винчи. Всех, кто хотел бы прийти, но сейчас на фронте, в армии, в госпитале. Это очень важно", – сказал Зеленский.

По его словам, важно, что Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу украинского народа и всей Европы.

"Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните, пожалуйста, всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля, с 14-го года. Вечная память героям!" – сказал президент.  

Контекст:

Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.

30 ноября 2021 года Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря вручил ему орден "Золотая Звезда". В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".

После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область

7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, сообщил президент.

9 марта с героем попрощались в его родном селе. 10 марта прощание с Да Винчи прошло в Киеве. В Михайловский собор почтить память погибшего командира пришли Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая была в Украине с визитом. Прощание продолжилось на Майдане Незалежности, куда пришли тысячи людей. Там были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.

Теги: украинский военный, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие, Дмитрий Коцюбайло
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