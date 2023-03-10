Зеленский: Имел честь вручить маме Да Винчи его "Крест боевых заслуг". Вспомните Дмитрия, вспомните всех, кого забрала у нас эта война

Зеленский был на церемонии прощания с Да Винчи в Киеве Фото: president.gov.ua

"Сегодня имел честь вручить маме Да Винчи – Дмитрия Коцюбайло – его "Крест боевых заслуг". Сегодня состоялось прощание с Дмитрием. И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с Да Винчи. Всех, кто хотел бы прийти, но сейчас на фронте, в армии, в госпитале. Это очень важно", – сказал Зеленский.

По его словам, важно, что Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу украинского народа и всей Европы.

"Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните, пожалуйста, всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля, с 14-го года. Вечная память героям!" – сказал президент.