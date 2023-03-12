Враг не считается с собственными потерями, атакует на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

ВСУ обороняется на востоке Украины, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях противник, пытаясь прорвать оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. [...] На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области", – отметили в ВСУ.

По данным его Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области", – объяснили в ВСУ.

Также враг ведет обстрелы на всех направлениях, подчеркнули в Генштабе.

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