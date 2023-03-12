Враг не считается с собственными потерями, атакует на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях противник, пытаясь прорвать оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества.
"На бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. [...] На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области", – отметили в ВСУ.
По данным его Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области", – объяснили в ВСУ.
Также враг ведет обстрелы на всех направлениях, подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.