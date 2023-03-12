Россияне за сутки нанесли 73 удара ракетами, авиацией и РСЗО, в том числе по Запорожью и Херсону – Генштаб ВСУ

Россияе не прекращают обстрелы мирных городов из всех видов вооружения Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых – по городу Запорожье.

"Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры Херсона.

Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

Кроме того, по подсчетам Генштаба, россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 90 населенных пунктов вблизи границ и линии фронта.