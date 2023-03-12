Россияне за сутки нанесли 73 удара ракетами, авиацией и РСЗО, в том числе по Запорожью и Херсону – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых – по городу Запорожье.
"Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры Херсона.
Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.
Кроме того, по подсчетам Генштаба, россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 90 населенных пунктов вблизи границ и линии фронта.
РФ обстреливает Украину, используя крылатые ракеты, баллистические, зенитные, применяя беспилотники, артиллерию и РСЗО и другое вооружение. По информации Генштаба ВСУ на конец февраля, за год полномасштабного вторжения РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов.