Оккупанты в прошедшие сутки продолжали попытки полного захвата Донецкой и Луганской областей, ВСУ отбили 92 атаки – Генштаб

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили 92 атаки противника на указанных направлениях", – сказано в сообщении.
Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, отметили в Генштабе.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях по информации Генштаба, оперативная обстановка оставалась стабильной. РФ продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время оккупанты продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы восьми населенных пунктов Харьковской области.
На купянском и лиманском направлениях россияне сохраняют войска в приграничных с Украиной районах, чтобы не дать перебросить украинские войска на другие направления. В течение суток оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону и обстреляли из артиллерии районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения.
На бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. От обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов Донецкой области на этом направлении.
На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях оккупанты попытались наступать в сторону населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имели никакого успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов рядом с линией соприкосновения.
На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, от интенсивных российских обстрелов пострадали почти 40 населенных пунктов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В конце февраля, когда стало очевидно, что россиянам это в очередной раз не удалось, в Генштабе ВСУ сообщили, что Кремль сдвинул сроки на начало лета.