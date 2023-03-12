Оккупанты в прошедшие сутки продолжали попытки полного захвата Донецкой и Луганской областей, ВСУ отбили 92 атаки – Генштаб

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили 92 атаки противника на указанных направлениях", – сказано в сообщении.

Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, отметили в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях по информации Генштаба, оперативная обстановка оставалась стабильной. РФ продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время оккупанты продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы восьми населенных пунктов Харьковской области.

На купянском и лиманском направлениях россияне сохраняют войска в приграничных с Украиной районах, чтобы не дать перебросить украинские войска на другие направления. В течение суток оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону и обстреляли из артиллерии районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения.

На бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. От обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов Донецкой области на этом направлении.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях оккупанты попытались наступать в сторону населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имели никакого успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов рядом с линией соприкосновения.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, от интенсивных российских обстрелов пострадали почти 40 населенных пунктов.