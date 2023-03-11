Число пострадавших в Херсоне увеличилось. В ОВА рассказали об их состоянии

РФ обстреляла Херсон из артиллерии, три человека погибли, сообщил Прокудин Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Он рассказал, что оккупанты атаковали Херсон около полудня.

"На Николаевском шоссе возле магазина обломки российских снарядов убили трех человек. Еще трое получили ранения: это 47-летний мужчина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина, все госпитализированы в областную больницу состоянии средней тяжести", – добавил Прокудин. Изначально було известно о двух пострадавших.

Также в результате атаки загорелся автомобиль, отметил он.

"Российский снаряд также повредил предприятие, где был припаркован коммунальный транспорт, повреждены пять автобусов. На этой локации пострадавших нет. Обстрел велся из артиллерии", – добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что оккупанты обстреливают Херсон хаотично.

"Никакой логики в их обстрелах нет. Всюду бьют хаотично, по всем районам города, где живут люди и нет ни военной техники, ни военных: простая мирная жизнь", – сказал Прокудин.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото и видео последствий атаки.