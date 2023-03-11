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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в Херсоне увеличилось. В ОВА рассказали об их состоянии

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РФ обстреляла Херсон из артиллерии, три человека погибли, сообщил Прокудин
РФ обстреляла Херсон из артиллерии, три человека погибли, сообщил Прокудин
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Число пострадавших в результате сегодняшней атаки РФ в Херсоне увеличилось до трех. Об этом глава Херсонской областной государственной военной администрации Александр Прокудин сообщил 11 марта в эфире национального телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН".

Он рассказал, что оккупанты атаковали Херсон около полудня.

"На Николаевском шоссе возле магазина обломки российских снарядов убили трех человек. Еще трое получили ранения: это 47-летний мужчина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина, все госпитализированы в областную больницу состоянии средней тяжести", – добавил Прокудин. Изначально було известно о двух пострадавших.

Также в результате атаки загорелся автомобиль, отметил он. 

"Российский снаряд также повредил предприятие, где был припаркован коммунальный транспорт, повреждены пять автобусов. На этой локации пострадавших нет. Обстрел велся из артиллерии", – добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что оккупанты обстреливают Херсон хаотично. 

"Никакой логики в их обстрелах нет. Всюду бьют хаотично, по всем районам города, где живут люди и нет ни военной техники, ни военных: простая мирная жизнь", – сказал Прокудин. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото и видео последствий атаки. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, раненые, больница, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Александр Прокудин
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