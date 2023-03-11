Дневник оккупации херсонца Клочко: Оккупанты стали вычислять проукраински настроенных граждан с помощью видеосъемки и подсказок коллаборантов

11 марта 2022 года, пятница

Оккупанты стали внедрять практику, которую обкатали в России. А именно: не хватать проукраински настроенных граждан на многолюдных митингах, а вычислять с помощью видеосъемки и подсказок коллаборантов. Затем приход на место жительства, обыск и арест. В соседний дом – а там общежитие – в 8.00 пришли росгвардейцы и ФСБшники. Несут ломы, болгарки, и конечно, все при оружии.

Я знаком с несколькими жителями общежития, и они рассказали про визит. У них старые списки, пришли в квартиру, дома подросток. Стали выламывать дверь, мальчик открыл. Положили на пол, стали переворачивать все в комнате. К счастью, мать была рядом на кухне и вовремя пришла на помощь. Оказывается, ищут воина АТО, который продал эту квартиру три года назад. Проверили документы, ушли без извинений, у людей стресс.

Другому жильцу дома не повезло. При проверке оказал неповиновение, стал спорить, спрашивал, зачем пришли в нашу страну. В итоге ему прострелили ногу, увезла "скорая". Стало известно, что ходят по домам охотников, проверяют оружие.

У меня револьвер, он зарегистрирован в управлении МВД. Вся база оружия у оккупантов, наши правоохранители не вывезли. Ждать гостей? Как-то тревожно.

Предыдущая запись в дневнике – 10 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом