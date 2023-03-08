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Дневник оккупации херсонца Клочко: Новости плохие, рашики уже заняли Мелитополь, штурмуют Марик. На востоке тяжелые бои

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Акция протеста в Бериславе Херсонской области 8 марта 2022 года
Акция протеста в Бериславе Херсонской области 8 марта 2022 года
Фото: Дементій Білий / Facebook

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 8 марта 2022 года.

8 марта 2022 года

Продолжается выезд людей из Херсона. Едут через Белозерку, дальше Александровка. А там Николаев. Железная дорога не работает. Междугородные перевозки отменены. По городу потихоньку разворачивается стихийная торговля. Вода, газ, свет в квартирах есть. Мусор вывозят.

Подруга Аллы присоединила меня к Viber-каналу "Молния", там новости обновляются каждые полчаса. Новости плохие, рашики уже заняли Мелитополь, штурмуют Марик. На востоке тяжелые бои. В городе все более заметно присутствие окупантов. На многих зданиях вывесили свои тряпки.

Предыдущая запись в дневнике – 7 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, война, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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