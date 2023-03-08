Дневник оккупации херсонца Клочко: Новости плохие, рашики уже заняли Мелитополь, штурмуют Марик. На востоке тяжелые бои

8 марта 2022 года

Продолжается выезд людей из Херсона. Едут через Белозерку, дальше Александровка. А там Николаев. Железная дорога не работает. Междугородные перевозки отменены. По городу потихоньку разворачивается стихийная торговля. Вода, газ, свет в квартирах есть. Мусор вывозят.

Подруга Аллы присоединила меня к Viber-каналу "Молния", там новости обновляются каждые полчаса. Новости плохие, рашики уже заняли Мелитополь, штурмуют Марик. На востоке тяжелые бои. В городе все более заметно присутствие окупантов. На многих зданиях вывесили свои тряпки.

Предыдущая запись в дневнике – 7 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом