Дневник оккупации херсонца Клочко: Хорошая новость – мэр города и некоторые члены исполкома не сбежали. Флаг Украины развевается над горсоветом

4 марта 2022 года

Хорошая, как по мне, новость – мэр города и некоторые члены исполкома не сбежали. Флаг Украины развевается над горсоветом.

Берутся поддерживать жизнедеятельность города. Заработали некоторые маршрутки, из депо вышло несколько троллейбусов. Но в городе много блокпостов. В сетях, в Telegram-каналах люди делятся их местонахождением и предупреждают об осторожности. Люди начали приходить в себя от шока и потихоньку выходят на улицы.

Еще одна деталь. Увидел на некоторых легковушках, на боковых зеркалах и антеннах привязанные белые тряпки. Поспрашивал у водителей, что за мулька. Оказалось, что это требование рашиков: таким образом водитель авто проявляет свою приверженность оккупации, поэтому и досматривают авто более лояльно. Вместе с тем, многие водители игнорируют это пожелание. Респект.

Потихоньку на рынке моего микрорайона начинается торговля. Крестьяне из пригородов на свой риск привозят овощи и молочку. Очереди огромные, потому что магазины не работают.

Предыдущая запись в дневнике – 3 марта 2022 года.