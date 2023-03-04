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Дневник оккупации херсонца Клочко: Хорошая новость – мэр города и некоторые члены исполкома не сбежали. Флаг Украины развевается над горсоветом

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Флаг Украины на здании мэрии Херсона 24 марта 2022 года
Флаг Украины на здании мэрии Херсона 24 марта 2022 года
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

"ГОРДОН" ведет серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 4 марта 2022 года.

4 марта 2022 года

Хорошая, как по мне, новость – мэр города и некоторые члены исполкома не сбежали. Флаг Украины развевается над горсоветом.

Берутся поддерживать жизнедеятельность города. Заработали некоторые маршрутки, из депо вышло несколько троллейбусов. Но в городе много блокпостов. В сетях, в Telegram-каналах люди делятся их местонахождением и предупреждают об осторожности. Люди начали приходить в себя от шока и потихоньку выходят на улицы.

Еще одна деталь. Увидел на некоторых легковушках, на боковых зеркалах и антеннах привязанные белые тряпки. Поспрашивал у водителей, что за мулька. Оказалось, что это требование рашиков: таким образом водитель авто проявляет свою приверженность оккупации, поэтому и досматривают авто более лояльно. Вместе с тем, многие водители игнорируют это пожелание. Респект.

Потихоньку на рынке моего микрорайона начинается торговля. Крестьяне из пригородов на свой риск привозят овощи и молочку. Очереди огромные, потому что магазины не работают.

Предыдущая запись в дневнике – 3 марта 2022 года

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, флаг, горсовет, торговля, троллейбус, мэр, Петр Клочко
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