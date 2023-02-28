Дневник оккупации херсонца Клочко: Возле Днепровского райисполкома – легковушка с расстрелянной семейной парой. Рядом в многоэтажке на балконе расстрелян мужчина, выкрикивавший проклятия оккупантам

Клочко: Этот день стал одним из самых кровавых в истории оккупации Херсона Фото: Каховка.ИНФО / Telegram

1 марта 2022 года, вторник

К счастью, пока в городе есть мобильная связь и интернет. Утром в Telegram-каналах и других сетях появляются первые видео, как захватчики заходят в город. Видео много, с камер видеонаблюдения магазинов, банков, частных домов. Вооруженные до зубов, на броне, блокируют перекрестки, выставляют блокпосты.

Новости от наших охранников. Утром скрылись через забор и отправились домой. Один живет в поселке Камышаны, другой – на Малом Потемкинском острове. На въезде в поселок Камышаны стоит блокпост, танки, БТР, много военных. Никого в город не пускают, заворачивают назад. Тщательно досматривают машины. Но наш паренек сообразительный, знает местность, поэтому без приключений добрался до дома.

Второй по пути домой не избежал приключений. Сначала увидел, как разворачивается блокпост на площади имени Цюрупы. Отлежался в канаве, потом прополз на параллельную улицу и пошел. Но шел недолго. У железнодорожного переезда на улице Полтавской его остановили вооруженные люди. Но они были одеты в гражданское, на всю группу из 20 или 30 человек не более пяти автоматов, остальные – с охотничьими ружьями, бейсбольными битами. Да еще пустые бутылки и пара канистр с топливом.

Наш парень рассказал о ситуации возле улицы Нефтяников и о блокпосте возле нашего предприятия. Тогда старший группы приказал двигаться в сторону нефтезавода, чтобы предотвратить продвижение рашистов со стороны поселка Геологов, расположенного недалеко от Чернобаевки. Позже стало известно, что это бойцы теробороны Херсона, которые мужественно приняли бой в Сиреневом сквере возле нефтезавода, где большинство из них героически погибли.

Вообще, этот день стал одним из самых кровавых в истории оккупации. Возле Днепровского райисполкома стоит легковушка с расстрелянной семейной парой. Рядом в многоэтажном доме, на балконе, был расстрелян мужчина, выкрикивавший проклятия в адрес оккупантов. Пострадали еще несколько квартир и людей.

Проезжая по улице Перекопской, мрази забавы ради обстреливала дома и случайных прохожих. Обстреляно здание СБУ. Обстреляна облпрокуратура. Убиты люди на остановке возле ТРЦ "Фабрика". ТРЦ обстреляли из танков, он горит. Машину МЧС, пытавшуюся потушить огонь, обстреляли.

Список очень большой, поэтому ограничусь примером, который показывает лицо "русского мира". У меня есть кум, мой добрый товарищ, живет в пригороде Херсона. В этот день его жена, фармацевт, ехала с соседями на легковушке в город. На подъезде к городу из проезжающего БТР открыли огонь. Водитель получил ранение лица, остальные пассажиры – легкие травмы. За что?

Этот день провел дома, наказал сотрудникам также поберечь жизнь и здоровье.

К вечеру активность вражеской авиации. Летят прямо над домами в сторону Николаева.

Предыдущая запись в дневнике – 28 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом