ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Хотел выйти на улицу, не стал рисковать. По городу постоянное перемещение вражеской техники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Клочко: Все в отчаянии и ожидании
Клочко: Все в отчаянии и ожидании
Скриншот: Kherson Now! / YouTube

"ГОРДОН" начинает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция будет публиковать дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 2 марта 2022 года.

2 марта 2022 года, среда

Утро пасмурное, все по домам. Хотел выйти на улицу, не стал рисковать. По городу постоянное перемещение вражеской техники.

ВИДЕО
Видео: Перший регіональний / YouTube

Появляется видео из Сиреневого сквера. Ужас. В сети много видео, где воины "второй армии мира" грабят супермаркеты и магазины бытовой техники. Новости из телеэфира скупые, информации очень мало.

Постоянно общаюсь с коллегами, родными и соседями. Все в отчаянии и ожидании. После сумерек и ночью – автоматно-пулеметные очереди.

Предыдущая запись в дневнике – 1 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Клочко: Никто с цветами русских не встречал
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Наши врачи говорили, рецепты и выписки писали только по-украински. Как русские ни пытались с ними подружиться, им не удалось G
24 февраля, 2023 15.19
Клочко: В городе тревожно, транспорт на линии не вышел, на остановках люди, у банкоматов огромные очереди
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Дневник оккупации херсонца Клочко: Из окна кабинета увидел, как несколько групп вертолетов атаковали Чернобаевку. Как в ужасном кино, они не спеша вели обстрел ракетами G
24 февраля, 2023 09.00
Клочко: Результат "референдума" был понятен сразу
Херсонец Клочко об оккупации: Во время "референдума" ходили по квартирам, говорили: "Можете не выходить, просто скажите, вы за или против". И как отвечать, когда два автомата на тебя направлены? G
23 февраля, 2023 19.30
Клочко: Сопротивление горожан было очень сильное, тысячи людей выходили на улицы
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: По городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданском. Могли стать в очередь, ничего не покупали, просто слушали G
23 февраля, 2023 15.55
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре
Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре
Галина ГРИШИНА
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
Галина ГРИШИНА
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью
Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью
Галина ГРИШИНА
Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль
Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль
Галина ГРИШИНА
I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд
I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд
Галина ГРИШИНА
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
Галина ГРИШИНА
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (62665)
2
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (58335)
3
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (50230)
4
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (48339)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (36950)
6
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (36420)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34461)
8
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (24125)
 
 
 
 