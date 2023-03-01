Дневник оккупации херсонца Клочко: Хотел выйти на улицу, не стал рисковать. По городу постоянное перемещение вражеской техники

2 марта 2022 года, среда

Утро пасмурное, все по домам. Хотел выйти на улицу, не стал рисковать. По городу постоянное перемещение вражеской техники.

ВИДЕО

Видео: Перший регіональний / YouTube

Появляется видео из Сиреневого сквера. Ужас. В сети много видео, где воины "второй армии мира" грабят супермаркеты и магазины бытовой техники. Новости из телеэфира скупые, информации очень мало.

Постоянно общаюсь с коллегами, родными и соседями. Все в отчаянии и ожидании. После сумерек и ночью – автоматно-пулеметные очереди.

Предыдущая запись в дневнике – 1 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом