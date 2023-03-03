Дневник оккупации херсонца Клочко: Плохая новость – отключили украинское телевидение. Теперь на наших Т2 идет кацапская пропаганда

3 марта 2022 года, четверг

Вместе с соседом таки решили выйти на улицу. Практически нет людей, все магазины и рынок закрыты.

Возле отделения "ПриватБанка" на улице Перекопской – очередь. Подошли, поинтересовались. Отделение не работает, но есть какой-то список, записываются все желающие. Смеха ради спросили, какой будет у нас номер очереди. №545 и №546. С этим мы пошли дальше.

На удивление, нашли кофейню, заказали кофе. Посетителей немного, разговоры о ситуации в городе. К сожалению, большинство суждений – о неминуемом поражении Украины за несколько дней. Кофе не допили, стало противно, ушли.

Не смогли купить хлеба и к хлебу, с тем и вернулись домой. Плохая новость – отключили украинское телевидение. Теперь на наших Т2 идет кацапская пропаганда. Об этом расскажу позже. Пока смотрим наши новости по кабельному интернету через YouTube.

Предыдущая запись в дневнике – 2 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом