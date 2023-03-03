ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Плохая новость – отключили украинское телевидение. Теперь на наших Т2 идет кацапская пропаганда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты захватили херсонскую телевышку 3 марта, а 10 ноября подорвали во время отступления
Российские оккупанты захватили херсонскую телевышку 3 марта, а 10 ноября подорвали во время отступления
Фото: suspilne.media

"ГОРДОН" начинает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция будет публиковать дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 3 марта 2022 года.

3 марта 2022 года, четверг

Вместе с соседом таки решили выйти на улицу. Практически нет людей, все магазины и рынок закрыты.

Возле отделения "ПриватБанка" на улице Перекопской – очередь. Подошли, поинтересовались. Отделение не работает, но есть какой-то список, записываются все желающие. Смеха ради спросили, какой будет у нас номер очереди. №545 и №546. С этим мы пошли дальше.

На удивление, нашли кофейню, заказали кофе. Посетителей немного, разговоры о ситуации в городе. К сожалению, большинство суждений – о неминуемом поражении Украины за несколько дней. Кофе не допили, стало противно, ушли.

Не смогли купить хлеба и к хлебу, с тем и вернулись домой. Плохая новость – отключили украинское телевидение. Теперь на наших Т2 идет кацапская пропаганда. Об этом расскажу позже. Пока смотрим наши новости по кабельному интернету через YouTube.

Предыдущая запись в дневнике – 2 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, телевидение, Украина, Херсон, война, оккупация, ПриватБанк, российская пропаганда, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
Макаревич показал старшую дочь
Макаревич показал старшую дочь
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Галина ГРИШИНА
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
Галина ГРИШИНА
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
Галина ГРИШИНА
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (93342)
2
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (64008)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (59377)
4
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (57875)
5
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (36079)
6
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (29181)
7
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (22456)
8
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (22115)
 
 
 
 