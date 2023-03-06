Дневник оккупации херсонца Клочко: Выскочил плюгавый человечек и начал вопить: "Я смотрю российские каналы. Украинские все врут". Есть простой рецепт – в каждый рот такого любителя Рашки влить по ложке бурятского дерьма

По оценке автора дневника, к началу вторжения РФ в Херсоне было не менее 30% потребителей российской пропаганды Фото: EPA

6 марта 2022 года, воскресенье

Решили с соседями снять с крыши дома все тарелки спутникового телевидения. Скажу сразу, это моя глуповатая инициатива. Просто прочел в Facebook пост от мэра Днепра Филатова (я его уважаю), что вражеские самолеты принимают такие антенны за локационные приборы обнаружения целей и атакуют дома. Утром пригласил моих ребят с работы и начали демонтаж.

Эта операция заняла около часа и обнаружила латентных любителей "русского мира". Из подъезда выскочил плюгавый человечек и начал вопить. "Не имеете права, вы лишили меня правдивой информации. Я смотрю по спутнику российские каналы. Украинские все врут…" Пришлось отправить его по известному адресу. Но уже уходя, услышали от него угрозы: "Ничего, за вами придут! Наши ребята вам покажут".

И таких сволочей, по моим подсчетам, не менее 30% было в Херсоне к началу войны. Теперь я думаю, процент снизился, но метастазы кремлевской пропаганды остались. Может, это не литературно, неправильно, но есть простой рецепт. В каждый рот такого любителя Рашки влить по ложке бурятского дерьма. Лечение продолжить до полного выздоровления. Сорри, накипело, простите.

Предыдущая запись в дневнике – 5 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом