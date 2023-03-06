ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Выскочил плюгавый человечек и начал вопить: "Я смотрю российские каналы. Украинские все врут". Есть простой рецепт – в каждый рот такого любителя Рашки влить по ложке бурятского дерьма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По оценке автора дневника, к началу вторжения РФ в Херсоне было не менее 30% потребителей российской пропаганды
По оценке автора дневника, к началу вторжения РФ в Херсоне было не менее 30% потребителей российской пропаганды
Фото: EPA

"ГОРДОН" ведет серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 6 марта 2022 года.

6 марта 2022 года, воскресенье

Решили с соседями снять с крыши дома все тарелки спутникового телевидения. Скажу сразу, это моя глуповатая инициатива. Просто прочел в Facebook пост от мэра Днепра Филатова (я его уважаю), что вражеские самолеты принимают такие антенны за локационные приборы обнаружения целей и атакуют дома. Утром пригласил моих ребят с работы и начали демонтаж.

Эта операция заняла около часа и обнаружила латентных любителей "русского мира". Из подъезда выскочил плюгавый человечек и начал вопить. "Не имеете права, вы лишили меня правдивой информации. Я смотрю по спутнику российские каналы. Украинские все врут…" Пришлось отправить его по известному адресу. Но уже уходя, услышали от него угрозы: "Ничего, за вами придут! Наши ребята вам покажут".

И таких сволочей, по моим подсчетам, не менее 30% было в Херсоне к началу войны. Теперь я думаю, процент снизился, но метастазы кремлевской пропаганды остались. Может, это не литературно, неправильно, но есть простой рецепт. В каждый рот такого любителя Рашки влить по ложке бурятского дерьма. Лечение продолжить до полного выздоровления. Сорри, накипело, простите.

Предыдущая запись в дневнике – 5 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: телевидение, Херсон, пропаганда, оккупация, российская пропаганда, война России против Украины, русский мир, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
Галина ГРИШИНА
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Галина ГРИШИНА
  "Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио
  "Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио
Галина ГРИШИНА
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой
Галина ГРИШИНА
47-летний Арестович показал, как изменился за 30 лет
47-летний Арестович показал, как изменился за 30 лет
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери
Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери
Галина ГРИШИНА
  "Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео
  "Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
Галина ГРИШИНА
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
Галина ГРИШИНА
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (68414)
2
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (56389)
3
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (50434)
4
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул" (47744)
5
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (28327)
6
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (28324)
7
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах (23330)
8
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (20359)
 
 
 
 