Дневник оккупации херсонца Клочко: Заработали хлебозавод и некоторые частные пекарни. За хлебом очереди, хватает не всем

5 марта 2022 года, суббота

Занимаемся обустройством подвала под домом. Заработали хлебозавод и некоторые частные пекарни. За хлебом очереди, хватает не всем. Началось волонтерское движение. Молодые люди из нашего дома и не только стали развозить хлеб по нуждающимся. Принимают заказы на товары первой необходимости и пытаются помочь. Также под патронат взят детский дом. На остатках сырья работают молокозавод "Данон" и маслозавод. Но на сердце грусть и боль.

Предыдущая запись в дневнике – 4 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом