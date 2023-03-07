Дневник оккупации херсонца Клочко: Подвоза товаров нет, путь на Николаев закрыт. Аптеки допродают лекарства и закрываются

7 марта 2022 года, понедельник

По городу начали расклеивать поздравления от оккупантов женщинам с наступающим праздником 8 Марта. Распространяются слухи, что в город заехали Росгвардия и ФСБ. Да, действительно, на прогулке с соседом увидели военных в черной форме. Это действительно Росгвардия, подбор кадров там лучше, все выше среднего роста, упакованы АКМ, рациями, взгляды мрачные, сканирующие. Позже стало ясно, что эти подразделения в Мордоре используются для подавления массовых протестов и борьбы с мирным населением.

Появился "приказ коменданта" города о введении комендантского часа. С 19.00 до 6.00 запрещено находиться на улицах города, за неповиновение – наказание по законам военного положения. Открылись уцелевшие магазинчики и бутики, допродают товар. Можно рассчитываться картами. Цены выше довоенных где-то на 50%, но люди покупают весь хлам, чтобы использовать деньги. Подвоза товаров нет, путь на Николаев закрыт. Аптеки допродают лекарства и закрываются. Многие врачи уехали, но больницы еще работают.

Предыдущая запись в дневнике – 6 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом