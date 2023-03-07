ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Подвоза товаров нет, путь на Николаев закрыт. Аптеки допродают лекарства и закрываются

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Люди скупают в магазинах остатки продуктов. Март 2022 года
Люди скупают в магазинах остатки продуктов. Март 2022 года
Фото из архива Петра Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 7 марта 2022 года.

7 марта 2022 года, понедельник

По городу начали расклеивать поздравления от оккупантов женщинам с наступающим праздником 8 Марта. Распространяются слухи, что в город заехали Росгвардия и ФСБ. Да, действительно, на прогулке с соседом увидели военных в черной форме. Это действительно Росгвардия, подбор кадров там лучше, все выше среднего роста, упакованы АКМ, рациями, взгляды мрачные, сканирующие. Позже стало ясно, что эти подразделения в Мордоре используются для подавления массовых протестов и борьбы с мирным населением.

Появился "приказ коменданта" города о введении комендантского часа. С 19.00 до 6.00 запрещено находиться на улицах города, за неповиновение – наказание по законам военного положения. Открылись уцелевшие магазинчики и бутики, допродают товар. Можно рассчитываться картами. Цены выше довоенных где-то на 50%, но люди покупают весь хлам, чтобы использовать деньги. Подвоза товаров нет, путь на Николаев закрыт. Аптеки допродают лекарства и закрываются. Многие врачи уехали, но больницы еще работают.

Предыдущая запись в дневнике – 6 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, ФСБ, война России против Украины, Росгвардия, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
Галина ГРИШИНА
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин G
Алеся БАЦМАН
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Галина ГРИШИНА
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Галина ГРИШИНА
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Галина ГРИШИНА
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Галина ГРИШИНА
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой
Галина ГРИШИНА
  Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они одна команда
  Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда G
Алеся БАЦМАН
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Галина ГРИШИНА
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
Галина ГРИШИНА
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Галина ГРИШИНА
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили G
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (82836)
2
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (75547)
3
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (27591)
4
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (23501)
5
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (21919)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (17110) G
7
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (14162)
8
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер" (11907)
 
 
 
 