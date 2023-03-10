Дневник оккупации херсонца Клочко: Сине-желтые ленты везде – на деревьях, лавочках, фонарях. Это вселяет надежду, сопротивление оккупации растет

10 марта 2022 года, четверг

Около моего дома, в сквере, памятник Тарасу Шевченко. Возле него всегда свежие цветы. На проспекте Текстильщиков видим привязанные сине-желтые ленты. Они везде – на деревьях, лавочках, фонарях. Это вселяет надежду, сопротивление оккупации есть, оно растет.

Намеренно не пишу об акциях протеста, есть много видео, не хочу повторяться. Но один пример приведу. Когда стали жестоко разгонять митинги на площади Свободы, организаторы через социальные сети пригласили горожан прийти к памятнику Шевченко в 12.00. Мы с соседом где-то без 15 минут 12.00, проходя мимо памятника, не увидели людей. Я расстроился и пошел домой, а сосед, Владимир, пошел в магазин рядом.

Из моего окна хорошо видно проспект и памятник. В 12.00 я подошел к окну и увидел такую картину. Из подворотен, из кафе, магазинов, из соседних дворов потекла человеческая река. Через 10 минут вся площадь возле памятника была полностью заполнена людьми. Начался митинг, пели патриотические песни, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес оккупантов. Но… Организаторы выставили наблюдателей по периметру проспекта и через минут 10, когда действо было в разгаре, пришел сигнал: едут орки, расходимся. Люди спешно покидали митинг и, растекшись по подворотням, исчезли.

Через три минуты с двух сторон проспекта появилась бронетехника, из нее вышли вооруженные рашисты и стали прочесывать территории вокруг. Позже стало известно, что какая-то сволочь позвонила в комендатуру и сдала дислокацию митинга.

Предыдущая запись в дневнике – 9 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом