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ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Сине-желтые ленты везде – на деревьях, лавочках, фонарях. Это вселяет надежду, сопротивление оккупации растет

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Сквер возле проспекта Текстильщиков в Херсоне
Сквер возле проспекта Текстильщиков в Херсоне
Фото из архива Петра Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 10 марта 2022 года.

10 марта 2022 года, четверг

Около моего дома, в сквере, памятник Тарасу Шевченко. Возле него всегда свежие цветы. На проспекте Текстильщиков видим привязанные сине-желтые ленты. Они везде – на деревьях, лавочках, фонарях. Это вселяет надежду, сопротивление оккупации есть, оно растет.

Намеренно не пишу об акциях протеста, есть много видео, не хочу повторяться. Но один пример приведу. Когда стали жестоко разгонять митинги на площади Свободы, организаторы через социальные сети пригласили горожан прийти к памятнику Шевченко в 12.00. Мы с соседом где-то без 15 минут 12.00, проходя мимо памятника, не увидели людей. Я расстроился и пошел домой, а сосед, Владимир, пошел в магазин рядом.

Из моего окна хорошо видно проспект и памятник. В 12.00 я подошел к окну и увидел такую картину. Из подворотен, из кафе, магазинов, из соседних дворов потекла человеческая река. Через 10 минут вся площадь возле памятника была полностью заполнена людьми. Начался митинг, пели патриотические песни, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес оккупантов. Но… Организаторы выставили наблюдателей по периметру проспекта и через минут 10, когда действо было в разгаре, пришел сигнал: едут орки, расходимся. Люди спешно покидали митинг и, растекшись по подворотням, исчезли.

Через три минуты с двух сторон проспекта появилась бронетехника, из нее вышли вооруженные рашисты и стали прочесывать территории вокруг. Позже стало известно, что какая-то сволочь позвонила в комендатуру и сдала дислокацию митинга.

Предыдущая запись в дневнике – 9 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, протесты, оккупация, вторжение, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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