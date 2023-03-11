РФ снова атаковала Херсон, есть погибшие – ОВА

"Херсон снова под вражеским обстрелом, погибли люди. На Николаевском шоссе обломки российских снарядов убили троих человек. Двое получили ранения. Из-за удара загорелся автомобиль. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.