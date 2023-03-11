Российские оккупанты более 70 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погибли три мирных жителя – ОВА

По населенным пунктам региона противник выпустил в общей сложности 335 снарядов. Захватчики открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.

По жилым кварталам Херсона оккупанты били четыре раза. Вражеские снаряды повредили частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за ударов российских военных три человека погибли, пять жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.